По итогам двух дней голосования явка на выборах в Крыму составила 35%

В Крыму проходит голосование по выборам в Госдуму. Фото: Архив КП

Более полумиллиона крымчан пришли на избирательные участки за два дня голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов. По предварительным данным, явка в Крыму составила порядка 35%.

- Второй день был очень активный, и погода способствовала, и настроение у людей было очень хорошее, было видно по активности на участках. Крым на эту минуту, по предварительным данным, получил порядка 35% явки. Очень хороший результат, - сказал Константинов.

В Севастополе, по данным пресс-службы Севизбиркома, явка с учетом проголосовавших в электронном формате составила 32,5%, это более 100 тысяч избирателей.

С 17 по 19 сентября в Крыму проходят выборы депутатов в Госдуму. В республике работает 1 131 избирательный участок. Один дополнительный участок открыт для туристов аэропорту Симферополя.

Всего в Крыму около 1,5 миллиона избирателей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50