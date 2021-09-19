В ближайшие часы на Крым обрушатся ливни и сильный ветер

Погода в Крыму ухудшится. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РК

В ближайшие часы и до конца суток 19 сентября в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Главное управление МЧС по РК.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 19 сентября, в течении суток 20 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с,- сообщили в МЧС.

В ведомстве предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможными нарушениями транспортного сообщения, а не исключена вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных растений.

- Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива,- предупредили в ГУ МЧС Крыма.

Напомним, за лето Крым уже трижды страдал от сильных ливней. Больше всех пострадали Керчь, Ялта, Бахчисарайский и Ленинский район. Из-за обильных осадков на полуострове были подтоплены жилые дома, пострадали автомобили и частный бизнес. Выплаты компенсаций пострадавшим от потопа продолжаются.

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