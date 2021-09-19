Коронавирусом в Крыму заболели еще 258 человек

Крымчане продолжают болеть COVID-19. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

За сутки коронавирус в Крыму подтвердился еще у 258 человек. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. По его информации, 194 человека обратились к врачам самостоятельно, 63 – ранее контактировали с заболевшими, 1 случай завозной из-за границы.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5403 человека. С выздоровлением выписаны 80 человек, за весь период пандемии – 65 258 человек.

В Крыму продолжает действовать режим «повышенной готовности». Гостей и жителей полуострова просят соблюдать масочный режим и меры социального дистанцирования.

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