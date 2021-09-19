Более 5 тысяч наблюдателей следили за ходом выборов в Крыму во второй день голосования

В Крыму сегодня последний день голосования на выборах в Госдуму РФ. Фото: Архив КП

Во второй день голосования на выборах в Госдуму в Крыму работало более 5 тысяч наблюдателей. Об этом сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

- За ходом голосования 18 сентября наблюдали 5 130 человек, назначенные политическими партиями, также 2 616 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, - сказал Малышев.

По информации Избирательной комиссии РК, по состоянию на 20:00 часов 18 сентября в Крыму проголосовало 517 609 избирателей. Таким образом, явка на выборах составила 34,62%.

Сегодня последний день голосования. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 часов. Голосование разбили на три дня по Рекомендации Роспотребнадзора, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

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