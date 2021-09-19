В Крыму сорвался в пропасть автомобиль с людьми

Вид на Форосскую церковь. Фото: Андрей Горюнов.

Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в Крыму. По информации ГУ МЧС республики, инцидент произошел на Южном берегу, в районе поселка Форос.

- Сообщение поступило в 9.55. Оперативно на место были направлены силы и средства главного управления МЧС России по республике. В настоящее время осуществлен спуск автомобиля, –сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, в автомобиле находятся 4 человека, они живы. По предварительным данным, машина упала с высоты 200 метров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50