В день выборов в Керчи организовали масштабную сельскохозяйственную ярмарку

В Керчи на ярмарке представлены сельхозтовары и морская продукция. Фото: Юрий Гоцанюк/Instagram

В Керчи с утра проходит сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию на ней представили более 50 фермеров и сельхозпроизводителей, а общее количество продукции составило около 26 тонн. Об этом сообщил в Instagram глава Совмина Юрий Гоцанюк.

На ярмарку в Керчь привезли 26 тонн продукции. Фото: Юрий Гоцанюк/Instagram

- Ярмарка организована рядом с керченским Дворцом детского и юношеского творчества. Осмотрел на ярмарке представленную продукцию. Свои товары представили более 50 фермеров и сельхозпроизводителей, общее количество продукции составило около 26 тонн. Были представлены сезонные овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, колбасные изделия, мёд, рыба, морепродукты и другая продукция, - отметил Гоцанюк.

Накануне глава Совмина посетил торговые центры Керчи и отметил завышенные цены на ряд продуктов, овощей и фруктов. В связи с этим городской администрации было дано поручение организовать проведение в Керчи еще одной сельскохозяйственной ярмарки с приемлемыми ценами.

Ярмарку в Керчи посетил глава Совета министров РК Юрий Гоцанюк. Фото: Юрий Гоцанюк/Instagram

Для подвоза покупателей местные власти выделили отдельный стилизованный автобус. Работать торговые точки на ярмарке до 14 часов.

Подобное мероприятие в Керчи уже проводили 3 сентября. Тогда ярмарка прошла в будний день и получила много нареканий от работающих горожан.

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