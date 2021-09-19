Самая высокая явка на выборах в Крыму в Красноперекопском, Советском и Красногвардейском районах

Выборы в Госдуму разбили на три дня по рекомендации Роспотребнадзора. Фото: Архив КП

Самую высокую явку на выборах в Крыму демонстрируют жители Красноперекопского, Советского и Красногвардейского районов. В пятерке лидеров по итогам двух дней голосования также Алушта и Первомайский район. Это следует из данных государственной автоматизированной системы «Выборы».

Как и в первый день голосования, 18 сентября были наиболее активны жители Красноперекопского района – здесь уже проголосовали 52 % избирателей.

Среди лидеров также Советский район – более 46 %, Красногвардейский район, Алушта и Первомайский район – более 43 %, Джанкойский район – более 42 %.

Напомним, по итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму в Крыму составила 34,62 %. Всего проголосовали более 517 тысяч избирателей.

Сегодня последний день голосования. На выборах работают более 5 тысяч наблюдателей.

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