На Камчатке и Чукотке приступили к подсчету голосов

Предварительные итоги выборов ЦИК планирует огласить 20 сентября. Фото: Архив КП.

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе завершился основной день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Избирательные комиссии субъектов подвели предварительные итоги подсчета голосов.

- Избирательная комиссия Камчатского края предприняла все меры для того, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно, открыто и, конечно, был легитимным, - рассказала председатель краевого избиркома Инга Иринина.

Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Процесс будет идти непрерывно до установления результатов.

- Предварительные итоги выборов в Госдуму ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября, - отметила председатель краевого избиркома.

Напомним, по решению Центральной избирательной комиссии для обеспечения безопасности процедуры голосования и сохранения здоровья граждан выборы проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Выборы депутатов Государственной Думы на Дальнем Востоке проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Избирательные участки были обеспечены антисептиками и термометрами. Средства индивидуальной защиты выдавали как членам УИК, так и голосующим.

На полу была нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Столы, за которыми располагались члены УИК, находились на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Потоки голосующих разделили: вход на участки находился с одной стороны здания, выход — с другой. Для отдельных групп граждан было организовано голосование на дому.

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