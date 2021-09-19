В Крыму проголосовали почти 40% избирателей

Явка на выборах в Госдуму в Крыму составила почти 40%. Фото: Архив КП

По состоянию на 12 часов 19 сентября явка на выборах в Крыму превысила 39%. Об этом сообщил глава республиканского избиркома Михаил Малышев.

- По состоянию на 12.00 в Республике Крым приняли участие в голосовании 590,1 тысячи избирателей, что составляет 39,33%, – сказал Малышев.

Наиболее активны, по информации главы Избиркома, жители Евпаторийского избирательного округа - там проголосовали уже 41,9% жителей. Второе место по явке у Керченского округа - 40,3%. В Симферопольском округе явка на выборах составила 35,9%.

Напомним, в первый день выборов в Крыму явка составила 21,15%, во второй почти 35%.

Эксперты назвали нынешнее голосование в Крыму «скучным», которое проходит без эксцессов, тихо и прозрачно. Международные наблюдатели из Франции, Сербии и Венесуэлы также не зафиксировали нарушений.

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