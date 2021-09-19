В Керчи к тем, кто еще не проголосовал, приходят домой

В Керчи волонтеры напоминают о необходимости прийти на избирательные участки. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

В Керчи к избирателям, которые еще не проголосовали на выборах в Госдуму, приходят домой волонтеры. Они напоминают о необходимости прийти на избирательный участок до 20 часов 19 сентября.

- Сегодня последний день выборов. Мы напоминаем, что проголосовать можно до восьми вечера,- сообщила КП волонтер одного из избирательных участков Керчи.

По информации главы республиканского избиркома Михаила Малышева, явка на выборах в Крыму по состоянию на 12-00 воскресенья составила 39,33%.

Наибольшую активность проявляют жители Евпаторийского избирательного округа, где проголосовали уже 41,9% жителей. На втором месте по явке избирателей находится Керчь - 40,3% проголосовавших.

В день выборов 19 сентября в Керчи организовали работу сельскохозяйственной ярмарки, на которую фермеры завезли 26 тонн продукции.

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