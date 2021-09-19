Где в Симферополе и Севастополе 20 сентября отключат свет

Перебои с подачей тока произойдут из-ремонта электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 сентября отдельные района Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без электроэнергии. Перебои с подачей тока произойдут из-ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Автобусный пер. 2-16(чет), 1-29(нечет)

ул. Артезианская 4-24, 24/1

пер. Новосергеевский 2-28(чет), 1-23(нечет)

пр-т Победы 144/21,150-174,166-192(чет), 125(нечет)

ул. Надинского 2-20(чет), 1-17(нечет)

ул. Перегонец 44-64(чет), 37-49 (нечет)

пер Альпинистов 8/14-38(чет), 3-11,17-47 (нечет)

ул. Генова 20-34(чет), 11-17/3(нечет)

ул. Москалёва 13-27(чет)

ул. Туристов 2-24(чет), 1-9/139(нечет)

ул. Проводников 44-66(чет), 13-55(нечет)

ул. Москалёва 21-66(чет), 25/12-27а, 45-47(нечет)

пер., ул. Локомотивная 2-4/34(чет), 1-3(нечет)

ул. Бетховена 42-44(чет), 51-53(нечет)

ул. Битакская 40-50(чет), 25(нечет)

ул. Комсомольская 2(чет), 27-29(нечет),

ул. Снайперов 4-16 (чет), 1-29(нечет)

ул. Федько 4-6(чет)

пер. Альпинистов 8/14-38(чет), 17-47(нечет)

ул. Локомотивная 2-4/34(чет), 1-3(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.00 до 17.00

с. Терновка: ул. Родниковая 6-8(чет),14, 1-11(нечет), КСП «Память Ленина» уч. 388, 389, 368, пай370, пай371; ул. Зеленая 2-18(чет), 1-13(нечет); пер. Конторский 2-4(чет), 3-а,1-5 (нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет), 7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет), 1-17(нечет); ул. Горная 14-18(чет),24-38(чет),15-37(нечет),40, 1-13 (нечет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет), 1-13(нечет), 16, 17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Гагарина 2-6(чет), 1-7(нечет);

ул. Комсомольская 2-16(чет), 1-19 (чет),23; ул. Советская 2-22(чет), 1-17(нечет); ул. Молодежная 2-12(чет),18-32(чет),36-38(чет), 1-29(нечет),37-39(нечет); ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет), 1-9(нечет),15-69(нечет),65-71(нечет); ул. Королева 10, 1-3(нечет),9-11(нечет); ул. Молодежная 14-16(чет),34; ул. Горная 2-8(чет),12, 1,5,13

с 8.00 до 17.00

ул. 5 км Балаклавского шоссе (ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» (рынок)

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