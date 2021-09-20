Погода в Крыму на 20 сентября: дожди и тепло до +23

Синоптики обещают дождливый понедельник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 сентября на Крымском полуострове синоптики обещают сильные ливни, грозы, град. Никто не отменял и штормовое предупреждение, практически на всей территории ожидается и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометецентре.

В Севастополе дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днем 21…23°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как информирует gismeteo.ru, всего +15…19°, скорость юго-западного ветра 4-17 м/с. Дождь, гроза.

В Евпатории +17…21°, скорость северо-западного ветра 4-79 м/с. Дождь.

В Феодосии тепло 16…22°, скорость юго-западного ветра 4-11 м/с. Дождь.

В Керчи тепло 19…23°, скорость юго-западного ветра 6-12 м/с. Небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 20…23°.

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