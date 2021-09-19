На выборах в Крыму не зафиксировали вбросов и серьезных нарушений

Информация о вбросах на избирательных участках в Крыму не нашла подтверждения. Фото: Архив КП. Фото: другой источник.

В настоящее время подтвердилось восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах России, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. В Крыму подобных прецедентов не зафиксировано.

- В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области, - отметила Памфилова.

По её словам, во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссии, где произошли вбросы.

В региональном Избиркоме также подтвердили, что в Крыму вбросов не зафиксировано.

- Меня порадовала высокая степень организации выборов в Крыму. И я очень доволен работой общественных наблюдателей, - рассказал Председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. - Все общественные наблюдатели были активными участниками этого процесса. Они выполнили наблюдение и мне вдвойне приятно, что грубых нарушений, которые повлияли бы на исход голосования, не было. Те нарушения, которые были, - мелкие. Они быстро устранялись на местах, в том числе после того, как на это обратили внимание наши общественные наблюдатели. Но они не носили характера грубых, преднамеренных нарушений. Это все отдельные случаи.

Напомним, к вечеру третьего дня голосования в Крыму неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах на избирательных участках в Алуште и Черноморском. Эта информация не подтвердилась.

Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, ещё 225 - по одномандатным округам в один тур.

В Крыму был открыт 1131 избирательный участок, дополнительный организовали в аэропорту Симферополя, где могли проголосовать туристы.

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