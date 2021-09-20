Известны первые результаты думских выборов в Крыму

Партия «Единая Россия» лидирует по федеральному списку и по одномандатным округам Фото: Архив "КП"

Согласно первым результатам выборов в Госдуму в Крыму, партия «Единая Россия» лидирует по федеральному списку и по одномандатным округам. Соответствующие данные опубликованы в ГАС «Выборы».

По всем трем избирательным округам «Единая Россия» получила около 60% голосов избирателей. В Симферопольском – 59,8%, в Керченском – 61,8%, в Евпаторийском – 64,9%. На втором месте во всех округах – КПРФ (10%, 9,4% и 8,5% соответственно). На третьем – ЛДПР (8,3%, 8%, 7,2%). В первую пятерку также вошли партии «Справедливая Россия – За Правду» (6,6%, 6,7% и 6,7%) и «Новые Люди» (4,8%, 4,7%, 3,7%).

Напомним, трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва в Крыму стартовало 17 сентября, избирательные участки открылись в 08.00 утра в Республике Крым и Севастополе. На электоральных площадках развернуты 245 пунктов вакцинации против COVID-19. Мобильные пункты действуют на 100 крупных избирательных участках.

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