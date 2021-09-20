Как в СИЗО Симферополя проходит голосование

Заключенных к месту голосования приводят по очереди из каждой камеры Фото: Архив "КП"

В симферопольском следственном изоляторе №1 проходит голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. Заключенные имеют право отдать свой голос на выборах, на что отведен один день.

- В настоящее время в следственном изоляторе содержатся 1475 лиц. Из них правом выбора обладают 1017 человек. Из них проголосовало свыше 100 человек. У нас есть иностранные граждане, осужденные и двое несовершеннолетних. Уже все женщины, обладающие этим правом, проголосовали. Избирательная кампания продолжается, – цитирует «Крым 24» начальника ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН по РК и Севастополю» Петра Синюкова.

Процесс голосования проходит стандартно: для избирательной комиссии отведен кабинет, куда приводят заключенных. Все голосующие делают свой выбор в отдельной кабинке, после чего относят бюллетени в специальную урну.

Напомним, в Крыму 17 сентября стартовало голосование на выборах в Госдуму. Оно продлится три дня – до 19 сентября.

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