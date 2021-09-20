Некоторые улицы Симферополя на сутки останутся без воды

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ Фото: "КП" Архив

Часть Симферополя в связи с переключением на новый магистральный водовод на улице Воровского, временно останется без воды.

Так, в крымской столице 20 сентября с 22.00 ограничат водоснабжение на улицах: Воровского, Ленина, Гаспринского, в районе «Старого города» (улицы Студенческая, Пролетарская (частично), Ефремова, Володарского, Курчатова, Фабричный спуск, переулок Спендиаровых, а также на прилегающих улицах и переулках. Краны по указанным адресам перестанут быть сухими 21 сентября в 24.00.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 20 сентября отключат свет. На Крымском полуострове приводят в порядок электросети.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50