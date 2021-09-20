Радио «Комсомольская правда Крым» и ГИБДД запускают проект о безопасности дорожного движения

Максим Юрьевич Арцер, начальник отдела организационно-аналитической работы информационного обеспечения и пропаганды безопасного дорожного движения Фото: архив "КП"

Радио «Комсомольская правда Крым» и ГИБДД по РК запускает совместный проект «Безопасный Крым».

Ежедневно в 11.00 в будние дни в эфире радио будет выходить программа с сотрудниками Госавтоинспекции, в рамках которой крымчане получат ответы на актуальные вопросы. Прослушать программы можно на волнах 107,8 в Симферополе, 107,7 в Севастополе, 103,6 в Керчи.

В конце каждого выпуска ведущий будет задавать вопросы для детей о правилах дорожного движения. Ответы нужно присылать на почту crimea.bezopasno@phkp.ru.

По окончании проекта, в декабре, самые активные юные участники получат подарки. Победят те, кто даст наибольшее количество правильных ответов.

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