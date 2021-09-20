«Иностранные наблюдатели на выборах в Крыму – маргинальные политики», – спикер МИДа Украины

На Украине напомнили о «незаконности» российских выборов в Крыму. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Прошедшие выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва в Крыму прошли незаконно, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, иностранные наблюдатели, которые прибыли на полуостров для участия в избирательном процессе – «агенты российского влияния», а их визит в республику – частная инициатива.

- Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс, – цитирует СМИ Олега Николенко.

Он также добавил, что лица, приехавшие в Крым в качестве иностранных наблюдателей, являются маргинальными политиками.

Напомним, явка на думские выборы в Крыму составила 49,75%. По данным Избирательной комиссии РК, в регионе наибольшее количество голосов получила партия «Единая Россия».

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