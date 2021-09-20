Некоторые улицы Симферополя стоят в 8-балльных пробках

Перед поездкой жителям Симферополя стоит спланировать свой маршрут Фото: Архив "КП"

На дорогах в Симферополе образовались длинные пробки, которые достигают 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее сложная ситуация наблюдается на «Бородинском кольце» – проспект Победы, Объездная, Кубанская, Глинки. Такая же обстановка и на улице Киевской от объездной до Куйбышевского кольца. Кроме того, дорожные заторы мешают свободному проезду на улицах Гагарина, Куйбышева, Кечкеметская, Толстого, А. Невского, Шмидта, Блюхера, Тургенева, Беспалова, Ялтинское шоссе, Евпаторийское шоссе.

Отметим, что в Симферополе на данные момент проводится дорожный ремонт на улице Киевской. Участок от площади имени Куйбышева до Центрального автовокзала ранее временно перекрывали для проезда транспорта.

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