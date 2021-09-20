Четыре дороги в Крыму отремонтируют за 300 миллионов рублей

Крыму выделили 300 миллионов рублей на ремонт 4 дорог Фото: Архив "КП"

На ремонт четырех дорог в Крыму из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 300 миллионов рублей, сообщили в Министерстве транспорта РК. Цель предстоящих работ – увеличить протяженность автомобильных путей в республике.

Уточняется, что в настоящее время проходит этап заключения контрактов.

- В Крыму необходимо привести к нормативу более 20 километров местных дорог. Правительство России уделяет большое внимание развитию дорожного хозяйства транспортного комплекса в стране, – цитирует пресс-служба министра транспорта РК Евгения Исакова.

По его словам, такая финансовая поддержка дала возможность проводить строительные работы с опережением намеченных сроков. Планируется, что в 2021 году будет отремонтировано более 1000 километров дорожного полотна.

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