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Экономика20 сентября 2021 16:01

Четыре дороги в Крыму отремонтируют за 300 миллионов рублей

Средства направят из бюджета РФ
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Крыму выделили 300 миллионов рублей на ремонт 4 дорог

Крыму выделили 300 миллионов рублей на ремонт 4 дорог

Фото: Архив "КП"

На ремонт четырех дорог в Крыму из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 300 миллионов рублей, сообщили в Министерстве транспорта РК. Цель предстоящих работ – увеличить протяженность автомобильных путей в республике.

Уточняется, что в настоящее время проходит этап заключения контрактов.

- В Крыму необходимо привести к нормативу более 20 километров местных дорог. Правительство России уделяет большое внимание развитию дорожного хозяйства транспортного комплекса в стране, – цитирует пресс-служба министра транспорта РК Евгения Исакова.

По его словам, такая финансовая поддержка дала возможность проводить строительные работы с опережением намеченных сроков. Планируется, что в 2021 году будет отремонтировано более 1000 километров дорожного полотна.

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