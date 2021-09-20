Прокуратура выяснит причину пожара в многоэтажке Евпатории

Прокуратура в Евпатории начала проверку в связи с пожаром, который унес жизнь человека Фото: Архив "КП"

Прокуратура в Евпатории начала проверку в связи с пожаром, который 20 сентября вспыхнул в одной из местных многоэтажек, сообщили в пресс-службе надзорных органов Республики Крым.

Уточняется, что инцидент произошел на 5-м этаже в доме №1 по улице Тимирязева. В результате погиб один человек, также госпитализирована 13-летняя девочка.

- В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. С целью координации действий правоохранительных органов и оперативных служб на месте происшествия находится прокурор города Сергей Шкаев, – говорится в сообщении.

Специалистам предстоит оценить действия тех, кто несет ответственность за пожарную безопасность в МКД. Кроме того, прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав лиц, проживающих в доме.

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