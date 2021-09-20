Глава Симферополя заявил о готовности города к отопительному сезону

Глава администрации Симферополя заявил о полной готовности к отопительному сезону Фото: "КП" Архив

Симферополь подготовлен к отопительному сезону, сообщил глава местной администрации в эфире канала «Крым 24». Жильцы многоквартирных домов и работники учреждений социальной сферы смогут комфортно встретить холодный сезон.

- Симферополь готов. Что касается многоквартирных домов – свыше 90% готовности. Эта ситуация динамична, и мы ее контролируем. Помимо этого, у нас 96% готовности всех учреждений из социальной сферы, – сообщил глава Симферополя.

Он также добавил, что власти города каждую неделю подводят итоги проделанной работы. Уточняется, что сроки проведения работ соблюдаются, никаких отставаний не зафиксировано.

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