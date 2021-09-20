В Крыму 21 сентября объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на 21 сентября объявлено штормовое предупреждение Фото: Архив "КП"

В Крыму на 21 сентября объявлено штормовое предупреждение об опасных природных явлениях. Обильные осадки придут в регион вместе с грозами и сильным ветром до 20-25 метров в секунду.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта в течение суток 21 сентября в республике ожидаются сильные местами очень сильные дожди, – цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы ГУ МЧС по РК.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков местного гидрометцентра, в Крыму ближайшая неделя запомнится похолоданиями и сильными ливнями. Обильные осадки обрушаться на Симферополь и Ялту.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50