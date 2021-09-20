Власти России согласовали сотрудничество Крыма и Никарагуа

Делегация Республики Никарагуа во главе с чрезвычайным и полномочным послом Никарагуа в России посетила Крым 17 сентября. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Совету министров Крыма разрешено подписать соглашение о двустороннем сотрудничестве с Министерством иностранных дел Никарагуа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехия. Он отметил, что с делегацией удалось подготовить платформу для дальнейшего сотрудничества.

- Согласиться с предложением Совета министров Республики Крым о заключении соглашения между Советом министров Республики Крым и министерством иностранных дел Республики Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве, – говорится в тексте документа.

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