После разграбления могилы под Симферополем крымчанин предстанет перед судом

Фото: Следом по Крыму и Севастополю

В Следкоме Крыма завершилось расследование уголовного дела после разграбления братской могилы времен Великой Отечественной войны в селе Трудовое, сообщили в пресс-службе главного следственного управления.

- Сельчанин с августа 2020 по май 2021 года, зная, что указанная территория является местом культурного наследия, осуществлял поиск ценных предметов, умышленно повреждая воинское захоронение, - отметили в пресс-службе СК.

Уголовное дело возбудили по части статьи 243 УК РФ - повреждение объекта культурного наследия и по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ - повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Сотрудники ФСБ задержали одного 44-летнего подозреваемого жителя поселка Гвардейское Симферопольского района. В доме у фигуранта силовики нашли улики - монеты старинного образца, которые он достал из места захоронения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.