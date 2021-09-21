В Симферополе перекроют движение по Проспекту победы в сентябре

В крымской столице перекроют проезд по проспекту Победы в связи с ремонтом. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе будут введены временные ограничения для движения транспорта по проспекту Победы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Уточняется, что проезд будет недоступен на участке от площади имени Куйбышева до улицы Лермонтова с 23.00 часов 24 сентября до 06.00 часов 26 сентября и от площади имени Куйбышева до улицы Грибоедова с 23.00 часов 27 сентября до 06.00 часов 29 сентября.

- Просим с пониманием отнестись к данным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения по городу, – говорится в сообщении.

Временные неудобства связаны с проведением ремонта дорожного полотна на указанных участках.

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