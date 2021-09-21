Пиротехники уничтожили более 4,5 тысяч боеприпасов, поднятых с теплохода «Жан Жорес»

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

С затонувшего под Феодосией теплохода «Жан Жорес» подняли более 4,5 тысяч боеприпасов. Их уничтожили специалисты МЧС.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Крыму, в ближайшее время будет поднято еще 2,2 тысячи взрывоопасных предметов.

- В настоящее время со дна Черного моря поднято и уничтожено 2027 взрывоопасных предметов и 2500 патронов. Кроме того, обнаружено и идентифицировано 2266 опасных находок и около полутора тысяч патронов. В ближайшие дни они будут подняты на поверхность и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – уточнили в пресс-службе МЧС по РК.

Водолазы-пиротехники опускались на дно 129 раз. В целом они провели под водой 85 часов. чтобы добраться к взрывоопасным предметам, специалисты размыли почти 40 кубометров грунта.

Чтобы найти боеприпасы и поднять их со дна, эксперты также разбирают и разрезают борт для высвобождения путей.

- В этом году севастопольскими водолазами поднято более 500 единиц. На данный момент водолазы работают в четвёртом и пятом трюмах, где большое скопление снарядов 152-милиметрового калибра – один снаряд весит около 50 килограммов, - сообщил начальник отделения подводного разминирования Специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю Виктор Ильенко.

Напомним, грузовой теплоход «Жан Жорес» затонул в годы Великой Отечественной войны в Феодосийской бухте. Он подорвался на магнитной мине в 1942 году.

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