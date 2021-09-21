Крым от «Единой России» в Госдуме РФ представят пять депутатов

Большинство избирателей на выборах отдали голоса за партию власти. Фото: «Единая Россия» Симферополь/Вконтакте

Республику Крым от партии «Единая Россия» в Госдуме Российской Федерации нового созыва будут представлять пять человек, сообщил глава крымского парламента, секретарь регионального отделения партии Владимир Константинов.

Напомним, по данным Избирательной комиссии Крыма, в республике наибольшее количество голосов получила партия «Единая Россия». За нее на думских выборах проголосовали 63,33% крымчан. Лидерами по одномандатным округам стали также кандидаты от этого объединения.

- Можно сказать, что по списку проходят два человека: Шеремет Михаил Сергеевич и Ивлев Леонид Григорьевич, – сообщил Константинов журналистам.

Ранее сообщалось, как прошли думские выборы в Крыму 17-19 сентября. Общественная палата РК подтвердила, что серьезных нарушений зафиксировано не было.

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