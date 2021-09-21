Крым и Дагестан впервые свяжет прямое авиасообщение 23 сентября

Полеты на полуостров продолжают пользоваться популярностью у жителей других регионов России. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Международный аэропорт «Симферополь» с 23 сентября впервые в современной истории начнет обслуживать прямые регулярные полеты из столицы Республики Дагестан – Махачкалы. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, новый маршрут откроет авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Уточняется, что самолеты из Дагестана в Крым будут выполняться по 31 октября два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям, а с 7 ноября – только по воскресеньям. Билеты к приобретению уже доступны. Время полета будет занимать около двух часов. Каждый самолет Bombardier CRJ-200 рассчитан на 50 мест.

Кроме того, с 23 сентября будут организованы полеты между Симферополем и Казанью. В аэропорту проводят регулярную работу по открытию новых направлений в межсезонье.

- Благодаря совместной работе с авиакомпаниями нам удалось не только впервые в современной истории связать Крым с Дагестаном прямыми рейсами, но и организовать их в осенне-зимний период, – говорится в сообщении.

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