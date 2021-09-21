За последние сутки в Крыму выявлено 274 зараженных COVID-19

В Крыму не прекращают проводить противоэпидемические мероприятия. Сергей Аксенов/Вконтакте

За истекшие сутки на территории Республики Крым зафиксировано 247 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, самостоятельно за медпомощью обратились 200 инфицированных, 74 – ранее контактировали с зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 816 человек, – сообщил глава Крыма.

Также за последние 24 часа в регионе выздоровел 281 человек, с начала пандемии – 65 603 пациента.

Ранее сообщалось, что главный санврач Крыма предупредила о четвертой волне COVID-19. В регионе ожидается рост заболеваемости сезонными ОРВИ.

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