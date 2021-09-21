Почти 2 тысячи человек привились от коронавируса во время выборов в Крыму

Привиться против коронавируса в Крыму можно было во время выборов в Госдуму. Фото: Министерство здравоохранения РК

Прививки против коронавируса во время выборов в Крыму сделали почти две тысячи человек. Об этом КП сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

- В пунктах вакцинации, функционирующих возле избирательных участков, против новой коронавирусной инфекции привились 1 871 человек, против гриппа - 6 713, - сообщили в пресс-службе.

По данным Минздрава, во время голосования на выборах в Госдуму с 17 по 19 сентября в Крыму была организована работа 245 пунктов вакцинации против COVID-19 и гриппа.

Кроме того, возле 100 крупных избирательных участков работали мобильные пункты на базе передвижных ФАПов, либо автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщил ранее замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский, в Крыму первым компонентом вакцины против COVID-19 привиты 500 974 человека, вторым - 465 967. Крымчане, вакцинированные более полугода назад, проходят повторную иммунизацию. На сегодняшний день ревакцинацию прошли 8 506 человек.

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