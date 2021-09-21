Где в Симферополе нет света 21 сентября

В Симферополе 21 сентября некоторые улицы остались без света Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Некоторые улицы Симферополя 21 сентября остались обесточены, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Так, в крымской столице до 17.00 света нет по следующим адресам:

улица Бетховена 42-44 (чет), 51-53(нечет);

улица Битакская 40-50 (чет), 25(нечет);

улица Комсомольская 2 (чет), 27-29(нечет);

улица Снайперов 4-16 (чет), 1-29(нечет);

улица Федько 4-6 (чет);

пер. Альпинистов 8/14-38(чет), 17-47(нечет);

улица Локомотивная 2-4/34 (чет), 1-3(нечет);

улица Москалёва 21-27(чет) ,45-47(нечет);

улица Азовская 2-28(чет),1-31(нечет);

пер. Альпинистов/Азовская 26/10 (чет);

улица Ухтомского/Азовская 35/2.

Временные ограничения связаны с проведением запланированных ремонтных работ.

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