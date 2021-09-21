На заводе «Залив» в Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Аскольд»

В Керчи спустили на воду второй новейший малый ракетный корабль. Фото: Министерство обороны РФ

На судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы в Керчи спустили на воду второй новейший малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800. Об этом КП сообщили в пресс-службе предприятия.

Участие в торжественной церемонии спуска корабля на воду принял Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, а также глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк.

- Главнокомандующий также вручил благодарности трем лучшим сотрудникам предприятия,- сообщили в пресс-службе.

Малый ракетный корабль «Аскольд» стал вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый - «Циклон» - был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, сообщили в Министерстве обороны России.

Третий корабль серии - «Амур» сейчас находится в стадии строительства на заводском стапеле, на нем завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования. По информации пресс-службы керченского завода, спуск на воду запланирован на следующий год.

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