На выходных в Феодосии пройдет благотворительный бал «В гостях у Айвазовского»

В этом году такая акция пройдет на полуострове уже в седьмой раз

В честь 110-летия Всероссийской акции милосердия «Белый цветок» в Феодосии 25 сентября пройдет благотворительный бал «В гостях у Айвазовского».

В этом году такая акция пройдет на полуострове уже в седьмой раз. В прошлом году организаторы бала решили расширить формат, поэтому в субботу гостей ждет благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей. Каждый желающий сможет представить на продажу свой именной лот: предмет искусства, личные вещи или украшения. Участие в аукционе можно принять как лично, так и онлайн.

На торжественный вечер приглашены многие артисты и представители бизнеса с целью укрепления деловых и культурных отношений и осуществления благотворительной миссии поддержки детей Крыма. А в качестве благотворителей на ежегодном аукционе свои лоты предоставят звездные гости: известный путешественник, писатель и священник Федор Конюхов, певица, дизайнер модной одежды Виктория Цыганова, актриса театра и кино Елена Захарова, народный художник Российской Федерации, профессор Никас Сафронов и крымский художник, дизайнер и основатель бренда одежды и картин Мария Доброва.

Ведущий бала- российский шоумен, народный стилист телепрограммы #МодныйПриговор на «Первом канале» Николай Васильев. Организатором ежегодной благотворительной акции выступила межрегиональная общественная организация «Русское единство», которая является частью общероссийского движения, возрождающего традицию сбора средств нуждающимся и страждущим, установленную в России более 100 лет назад.

По традиции был пройдет с участием известных российских музыкантов и оркестра и артистов Крымской государственной филармонии.

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