На Украине задержан замдиректора аэропорта «Симферополь»

Крымчанину грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: ark.gp.gov.ua

В Херсонской области Украины задержан заместитель директора международного аэропорта «Симферополь», сообщили в пресс-службе СБУ.

- Задержан так называемый заместитель директора захваченного РФ международного аэропорта «Симферополь», – цитирует ForPost сообщение ведомства.

Ранее мужчина служил в Вооруженных Силах Украины, но в 2011 году был завербован российскими спецслужбами. Он получил паспорт гражданина РФ, а в 2014 году принимал участи в самообороне Крымского полуострова.

Задержанному предъявлено обвинение в захвате симферопольского аэропорта и регионального подразделения тогдашнего «Крымаэроруха». Уточняется, что мужчина в 2014 году принимал участие в блокировке территории и взлетно-посадочной полосы воздушной гавани, чтобы воспрепятствовать приземлению самолетов с Украины.

- Также, обладая соответствующими знаниями по управлению авиационными полетами, подозреваемый предоставлял информацию об управлении системой навигации по перемещению воздушных судов над территорией полуострова, – цитирует СМИ пресс-службу.

Крымчанину также предъявлено обвинение в том, что он помогал принимать и отправлять военные самолеты, доставляющих российских военных на территорию полуострова.

Сейчас мужчина заключен под стражу. За освобождение заключенному необходимо внести залог в размере 594 тысяч 750 гривен (1,6 миллиона рублей). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как пишет издание, в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь» сообщили, что все заместители директора воздушной гавани находятся на своих рабочих местах. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

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