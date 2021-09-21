Кремль сожалеет из-за отказа Турции признать итоги думских выборов в Крыму

В Москве сожалеют о позиции Турции относительно думский выборов в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль сожалеет из-за отказа Турции признать итоги выборов в Госдуму в Крыму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в МИД Турции заявили, что думские выборы в Крыму не имеют юридической силы. Власти Анкары по-прежнему поддерживают территориальную целостность Украины и считают полуостров незаконно аннексированным. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Турции прекрасно знают – Крым суверенная часть Российской Федерации.

- По Крыму российская сторона никак не может менять позицию. В целом Крым – это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений. Здесь нужно – и мы будем – помогать нашим собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор, – сообщил Песков.

Напомним, полуостров вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. Ряд стран, в том числе США и Украина, не признают российский статус полуострова.

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