Туристка в Крыму подожгла палатку, пытаясь приготовить «дикий» ужин

Пострадавшую туристку госпитализировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Туристка из Нефтеюганска, решившая провести отдых на природе в предгорьях Крыма, пострадала в результате взрыва горелки. Женщина получила ожоги и всю ночь пыталась добраться за помощью.

- Со слов пострадавшей, при приготовлении еды во время «дикого» отдыха в районе горы Демерджи, в ее палатке взорвался баллон мультитопливной горелки с последующим возгоранием, – цитирует КИА пресс-службу ГУ МЧС по Республике Крым.

Выбравшись из горящей палатки, женщина всю ночь пыталась найти помощь, блуждая по горно-лесной местности без средств связи. Утром ее обнаружил проезжающий мимо автомобилист, он и вызвал спасателей.

Уточняется, что сообщение об инциденте сотрудникам МЧС поступило в 08.00 утра. Женщину доставили в село Лучистое для последующей госпитализации. Кроме сильных ожогов пострадавшая получила серьезные травмы, а также потеряла много крови.

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