Где в Симферополе и Севастополе 22 сентября отключат электричество

В Крыму проходит плановый ремонт электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 сентября часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без электроэнергии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бетховена 42-44(чет), 51-53(нечет)

ул. Битакская 40-50(чет), 25(нечет)

ул. Комсомольская 2(чет), 27-29(нечет)

ул. Снайперов 4-16 (чет), 1-29(нечет)

ул. Федько 4-6(чет)

пер. Альпинистов 8/14-38(чет), 17-47(нечет)

ул. Локомотивная 2-4/34(чет), 1-3(нечет)

ул. Москалёва 21-27(чет), 45-47(нечет)

ул. Азовская 2-28(чет),1-31(нечет)

пер. Альпинистов/Азовская 26/10 (чет)

ул. Ухтомского/Азовская 35/2

ул. Янтарная, 47, 78-84 (чет)

ул. Звездная, 76-90 (чет), 81-91 (нечет)

ул. Пихтовая, 96, 102-116 (чет), 91-109 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12.

с 7.00 до 17.00

с. Терновка: ул. Родниковая 6-8(чет),14, 1-11(нечет), КСП «Память Ленина» уч. 388, 389, 368, пай370, пай371; ул. Зеленая 2-18(чет), 1-13(нечет); пер. Конторский 2-4(чет), 3-а,1-5 (нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет), 7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет), 1-17(нечет); ул. Горная 14-18(чет),24-38(чет),15-37(нечет),40, 1-13 (нечет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет), 1-13(нечет), 16, 17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Гагарина 2-6(чет), 1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет), 1-19 (чет),23; ул. Советская 2-22(чет), 1-17(нечет); ул. Молодежная 2-12(чет),18-32(чет),36-38(чет), 1-29(нечет),37-39(нечет); ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет), 1-9(нечет),15-69(нечет),65-71(нечет); ул. Королева 10, 1-3(нечет),9-11(нечет); ул. Молодежная 14-16(чет),34; ул. Горная 2-8(чет),12, 1,5,13

с 8.00 до 17.00

ул. 6 Бастионная 32,38/2,40,42, 83

пер Бутакова 8-10(чет), 7-9(нечет)

ул. Генерала Крейзера 2, 5,11-21(нечет)

ул. Карантинная 51

ЗАО С. Перовской,470,479,583,617,647,663; ул. Челюскинцев,138/27,138/41,148,138/4; ЗАО С. Перовской пай 486, пай 482/конт135,512/2,51,485,497,513-515,535,559,577

с 11.00 до 15.00

пр. Победы 35-А; 57

с 9.00 до 15.00

пер. Геннериха 2-4

пл. Геннериха 1-13

ул. Варшавская 2-10,14

ул. Генерала Родионова 10-36

ул. Героев Севастополя 37,51-55

ул. Папанина 7-13

ул. Селенгинская 2-14,13-25

ул. Новороссийская 43

с 12.00 до 17.00

пр. Гагарина, 22-А

с 9.00 до 17.00

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7; пер. Калиновый 2-12,16,1-5; пер. Ракитовый 2-4,1-3; ул. Булгакова 2-48,54-58,19-31

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