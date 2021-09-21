Минтранс РФ усилил охрану трассы Симферополь – Керчь – Новороссийск

Дорогу в Керчи взяли под охрану. Фото: филиал ФГУП «УВО Минтранса России»

Ведомственная охрана Минтранса России усилил контроль трассы Симферополь – Керчь – Новороссийск, сообщили в пресс-службе ФГУП «УВО Минтранса России». Уточняется, что запущена охрана путепровода через автомобильную и железную дороги в створе Шоссе Героев Сталинграда города Керчи.

- Это стало возможным благодаря совместной работе с государственным унитарным предприятием «Крымавтодор», с которым заключен Договор, позволяющий повысить уровень защищенности объекта, – говорится в сообщении.

Работники будут обеспечивать общественный порядок, на охраняемой территории теперь осуществляется круглосуточный видеоконтроль. При возникновении ЧС дежурные смены будут координировать свои действия с сотрудниками МЧС и другими территориальными правоохранительными структурами.

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