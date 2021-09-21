Как футболист из Крыма дошел до состава сборной России

В каждом матче Даниил показывает все свои возможности, чтобы стать заметным и продвинуться еще дальше. Фото: Крымская газета

Футболист из Симферополя Даниил Хлусевич преодолел путь от детско-юношеского «Спартака» в Симферопольском районе до основного состава «Арсенала», который забивает московскому «Спартаку».

Как пишет Крымская газета, первым тренером был его отец, который сейчас работает в Академии футбола Крыма. В 2015 году Даниил поступил в училище олимпийского резерва, где продолжил заниматься любимым делом.

- Желание играть в футбол было непреодолимое. Я всегда тренировался больше всех, работал много, делал по две тренировки в день. Постоянно звонил отцу, чтобы посоветоваться, что еще можно сделать, как лучше, как правильно. Мы с ним на телефоне всегда были, – цитирует СМИ Даниила.

Однажды ему позвонил футбольный агент и предложил съездить в «Арсенал» на просмотр.

- Конечно, для меня это был единственный шанс зацепиться за профессиональный футбол, и я сразу же согласился. Я ведь тогда уже собирался в МВД поступать, – приводит издание слова футболиста.

Очень скоро он сыграл в основном составе, а затем закрепился на позиции полузащитника. В прошлом сезоне Даниил Хлусевич стал лучшим игроком команды. Он провел 38 матчей, забил шесть голов и отдал три голевые. В текущем чемпионате отличился дважды: забил самарским «Крыльям» и московскому «Спартаку».

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