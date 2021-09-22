Где в Симферополе 22 сентября нет света

Света по указанным адресам не будет временно
Фото: Архив "КП"
В Симферополе некоторые улицы остались обесточенными, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Так, в крымской столице до 17.00 света не будет по адресам:
улица Бетховена 42-44, 51-53;
улица Битакская 40-50, 25;
улица Комсомольская 2, 27-29;
улица Снайперов 4-16, 1-29;
улица Федько 4-6;
переулок Альпинистов 8/14-38, 17-47;
улица Локомотивная 2-4/34, 1-3;
улица Москалёва 21-27, 45-47;
улица Азовская 2-28,1-31;
переулок Альпинистов/Азовская 26/10;
улица Ухтомского/Азовская 35/2;
улица Янтарная, 47, 78-84;
улица Звездная, 76-90, 81-91;
улица Пихтовая, 96, 102-116, 91-109.
Временные ограничения связаны с проведением запланированных ремонтных работ.
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