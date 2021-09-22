Где в Симферополе 22 сентября нет света

Света по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе некоторые улицы остались обесточенными, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Так, в крымской столице до 17.00 света не будет по адресам:

улица Бетховена 42-44, 51-53;

улица Битакская 40-50, 25;

улица Комсомольская 2, 27-29;

улица Снайперов 4-16, 1-29;

улица Федько 4-6;

переулок Альпинистов 8/14-38, 17-47;

улица Локомотивная 2-4/34, 1-3;

улица Москалёва 21-27, 45-47;

улица Азовская 2-28,1-31;

переулок Альпинистов/Азовская 26/10;

улица Ухтомского/Азовская 35/2;

улица Янтарная, 47, 78-84;

улица Звездная, 76-90, 81-91;

улица Пихтовая, 96, 102-116, 91-109.

Временные ограничения связаны с проведением запланированных ремонтных работ.

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