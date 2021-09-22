Крымчан приглашают на Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

Участники фестиваля смогут укрепить культурные связи между субъектами Российской Федерации

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России пройдет в Алуште (Республика Крым) и Севастополе в период с 23 по 26 сентября 2021 года.

Все мероприятия будут проходит по следующей программе:

23 сентября – работа комиссии по допуску участников, взвешивание участников в видах программы (армрестлинг, борьба на поясах, гиревой спорт, соревнования силачей, перетягивание каната);

24 сентября – церемония открытия Фестиваля, отборочные соревнования по спортивной программе Фестиваля, гала-концерт, проведение мероприятий парусной регаты;

25 сентября – финальные соревнования программы Фестиваля, награждение победителей и примеров, церемония закрытия Фестиваля;

26 сентября – отъезд команд.

Организация спортивных мероприятий направлена на охранение культурного наследия народов Юга России, демонстрацию общности и богатства их духовной культуры. Главные цели Фестиваля – развитие народных видов спорта, воспитание молодежи на основе многовековых традиций народных культур, а также пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, участники мероприятий смогут обменяться опытом работы в определенных видах спорта в разных субъектах Российской Федерации.

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