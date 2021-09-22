В Крыму силовики учились пресекать террористический акт

В мероприятии были задействованы силы и средства Пограничного управления ФСБ России по РК. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Военные в Крыму провели учения по пресечению теракта на одной из газодобывающих платформ в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

Силовики отрабатывали действия по пресечению террористического акта, совершенного на одной из платформ ГУП РК «Черноморнефтегаз», расположенной в исключительной экономической зоне РФ. Уточняется, что операция по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы прошла успешно.

- Также в рамках тренировки отработано спасание утопающих с применением парашютно-десантной группы Черноморского флота и тушение пожара судами «Черноморнефтегаза», – говорится в сообщении.

В результате действия всех участников были высоко оценены руководством оперативного штаба. Бойцы работали слажено и показали полную боевую готовность.

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