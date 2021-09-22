В Ялте до 2023 года появится 30 новых станций сотовой связи

В Ялте проводят работы по улучшению качества сотовой связи Фото: Архив "КП"

В ближайшие три года в Ялте появится более 30 новых базовых станций сотовой связи, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. В городе проводится работа по улучшению качества мобильной связи.

В курортной столице Крыма очень большой трафик из-за чего происходит перегрузка действующих сетей. Совместно с представителями крупнейших телеком-компаний республики в городе обновили все базовые станции до стандартов LTE, также к началу курортного сезона были введены новые объекты связи.

- Вопросы к качеству еще остаются. В ближайшие три года в планах обновить действующее оборудование и возвести еще более 30 новых базовых станций в Большой Ялте, – сообщила Павленко.

Она призвала жителей Ялты помочь определить те районы города, где качество связи необходимо улучшить. Адреса необходимо указывать в комментариях под ее обращением в социальных сетях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50