Аэропорт Симферополя признан лучшим в СНГ в области авиационного маркетинга

Аэропорт Симферополь стал лучшим в СНГ в области авиационного маркетинга. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь" Фото: Архив "КП"

Международный аэропорт «Симферополь» признан лучшим в СНГ в области авиационного маркетинга в 2021 году, сообщили в пресс-службе авиатранспортного предприятия. Для выбора победителя эксперты сравнили показатели развития и эффективности работы аэропортов России и других стран СНГ. Пассажиропоток крымского воздушной гавани варьируется от 5 до 10 миллионов человек в год.

Награждение состоялось в Москве на крупнейшем Международном форуме по развитию авиамаршрутов NETWORK – 2021.

Награждение состоялось в Москве на крупнейшем Международном форуме по развитию авиамаршрутов NETWORK – 2021

- Прошедший год был очень сложным для авиаотрасли всего мира из-за пандемии COVID-19. Аэропорту «Симферополь» удалось достойно пройти этот непростой период, сохранить надежные деловые связи с партнерами и обеспечить непрерывность авиасообщения Крыма с другими регионами страны, – цитирует пресс-служба коммерческого директора ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергея Дяйкина.

В августе текущего года максимальный пассажиропоток аэропорта «Симферополь» достиг 5 миллионов человек. Маршрутная сеть внутренних рейсов расширилась до 64 направлений, став одной из самых разветвленных в России.

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