Погода в Крыму на 23 сентября: норд-вест и тепло до +17

Температура воды в Черном море 19…21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 сентября на Крымском полуострове хозяйничает норд-вест, так моряки называют северо-западный ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 14...16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Днем 15…17°.

В красавице Ялте, как информирует gismeteo.ru, всего +12…17°, скорость северо-западного ветра 2-8 м/с. Небольшой дождь.

В Евпатории +11…15°, скорость норд-веста 2-5 м/с. Небольшой дождь.

В Феодосии тепло 11…15°, скорость северо-западного ветра 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи свежо, всего +12…15°, скорость северо-западного ветра 3-9 м/с. Небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 19…21°.

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