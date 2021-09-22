Мобильное приложение SKODA APP предоставляет доступ к обслуживанию авто в пару кликов

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Автоцентр «БЛИК-АВТО» представляет мобильное приложение ŠKODA APP, которое позволяет пользоваться широким спектром услуг по обслуживанию авто всего лишь в несколько кликов.

Приложение позволяет клиентам ŠKODA рассчитать стоимость технического обслуживания и кузовного ремонта, записаться на сервис в дилерский центр, удаленно проследить за статусом ремонта, а также проконсультироваться с мастером по текущим сервисным работам. Всегда под рукой будут личный кабинет с возможностью копить и тратить баллы, руководства по эксплуатации автомобилей, а также интерактивная карта дилерских центров и многое другое.

В случае возникновения проблем на дороге специалисты информационного центра марки ŠKODA быстро придут на помощь водителю – достаточно будет воспользоваться сервисами «Обратная связь» или «Гарантия мобильности».

В течение всего гарантийного срока, то есть минимум на два года, максимум— на три, владельцы автомобилей ŠKODA защищены программой «ŠKODA Assistance: Гарантия мобильности». Операторы службы поддержки готовы прийти вам на помощь в любое время дня и ночи. Для этого достаточно набрать номер +7–800–555–01–01, если вы находитесь в России, и +7–495–642–80–80 — при звонках из-за рубежа.

Помимо этого, в приложении будет доступна актуальная информация по сервису и акциям, а также новости из мира ŠKODA и ŠKODA Family. Новый мобильный сервис поможет сделать процесс эксплуатации автомобиля максимально комфортным и безопасным.

Его можно найти в магазине приложений по названию на платформах на платформах iOS и Android или скачать напрямую по QR-кодам на сайте: https://blik-auto.ru/service/app

Автоцентр БЛИК-АВТО является официальным авторизированным сервисным центром ŠKODА в Крыму. Компания «Блик-Авто» предоставляет полный спектр услуг по продаже, сервисному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей марки ŠKODA.

Ждем Вас по адресу:

г. Симферополь, ул. Киевская 165б

Отдел продаж: +7 (978) 815-44-77

Сайт: www.blik-auto.ru

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