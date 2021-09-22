В этом году благотворительная акция «Белый цветок» пройдет в Судаке

Все мероприятия, приуроченные к акции «Белый Цветок», пройдут во всех муниципальных образованиях республики

В этом году площадкой для благотворительной акции «Белый цветок» станет Судак, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Елена Лось.

Деньги, которые получится собрать на акции пойдут на оказание помощи семьям, которые оказались в трудной ситуации, и тяжело и неизлечимо больным детям.

- Симферополь откроет ярморочные ряды, а во всех школах и колледжах уже проходят благотворительные акции. Все сборы направлены на оплату дороги для детей, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и на поддержку хосписа, который работает на территории Республики Крым, - отметила Елена Лось.

Все мероприятия, приуроченные к акции «Белый Цветок», пройдут во всех муниципальных образованиях республики. Акция пройдет 25 сентября во всех городах полуострова. В ней смогут принять участие все желающие жители и гости полуострова. Мероприятия проводятся при активном участии межрегиональной общественной организации «Русское единство».

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