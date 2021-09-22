В крымском банке РНКБ восстановлена работа

Крупнейший крымский банк РНКБ восстановил работу
Крупнейший крымский банк РНКБ восстановил работу банковской инфраструктуры и устройств (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов).
Доступ к мобильному приложению и интернет-банку также работает без сбоев, на данный момент специалисты восстанавливают деятельность вспомогательных сервисов.
- В настоящее время возможны задержки проведения некоторых платежей, скоро проблема будет устранена. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе банка.
Напомним, 22 сентября в крымском банке РНКБ сообщили о возможных ограничениях в работе банковских сервисов - банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения.
К настоящему моменту специалисты урегулировали проблему.
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