Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов покидает пост

Вице-премьер правительства Крыма покидает должность. Фото: Евгений Кабанов/Вконтакте

Заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов покидает свой пост. Вопрос о согласовании отставки внесен на рассмотрение Государственного совета Крыма.

Вопрос об отставке Кабанова внесен на рассмотрение депутатов главой Республики Крым Сергеем Аксеновым 22 сентября 2021 года. Точная дата заседания Госсовета Крыма, на котором будет рассмотрен вопрос, пока не определена.

- О согласовании освобождения от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым Евгения Кабанова, - говорится в постановлении президиума Госсовета РК.

Евгений Кабанов был назначен на должность вице-премьера в крымском правительстве 27 ноября 2018 года. На этом посту он курировал сферы строительства и реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

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